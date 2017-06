Barça : Arbeloa titille Piqué

Si Gerard Piqué (30 ans, 25 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et Sergio Ramos entretiennent des relations glaciales, le défenseur central du FC Barcelone n’est pas non plus un grand ami d’Alvaro Arbeloa. Fraîchement retraité, l’ancien Merengue n’a pas apprécié la dernière sortie du Catalan, qui reprochait aux Madrilènes la manière de fêter leurs récents titres en Liga et en Ligue des Champions. Ce à quoi Arbeloa a répondu tout en sobriété.

"Il semble très respectable que Piqué ne veuille pas célébrer ses titres. Maintenant, les fans du Barça le sauront", a critiqué l’ex-défenseur dans un entretien accordé à El Transistor. C’est à croire que ces chamailleries dureront jusqu’à la fin de leur vie !