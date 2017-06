Atletico : une révélation de Liga en approche ?

Atletico : une révélation de Liga en approch e ? « Par Youcef Touaitia - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Son nom reste méconnu en France, mais en Espagne, Roque Mesa (28 ans, 35 matchs et 1 but en Liga cette saison) fait partie des valeurs sûres à son poste. Auteur d’une belle saison avec Las Palmas, le milieu de terrain espagnol n’était pas loin de rejoindre Swansea ces derniers jours. Mais selon AS, l’Atletico Madrid pourrait finalement décrocher le gros lot. En effet, le quotidien précise que les Colchoneros sont prêts à débourser 15 millions d’euros, soit deux de plus que la formation galloise, afin d’enrôler Mesa. En cas de signature avec les Rojiblancos, le Canarien devrait être prêté jusqu’en janvier prochain à son club actuel puis rejoindre la capitale espagnole dans six mois puisque l’Atletico reste interdit de recrutement pour le mercato en cours.

News lue par 6405 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+