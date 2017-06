Caen : l'imbroglio Karamoh « Par Youcef Touaitia - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Caen, l'ailier Yann Karamoh (18 ans, 35 matchs et 5 buts en L1 cette saison) pourrait finalement honorer la dernière année de son contrat. Un revirement de situation qui pose problème au sein du club normand. En effet, ses dirigeants, qui souhaitent absolument le vendre cet été, réclament 10 millions d'euros pour le laisser filer. Une somme jugée trop importante par Saint-Etienne, qui pourrait convaincre le joueur de rester une année de plus au SMC afin de négocier avec lui dès le mois de janvier une arrivée libre en juin 2018, assure L'Equipe. Car de son côté, Karamoh a clairement affiché son envie de rejoindre l'ASSE dans un futur proche. Du coup, la direction caennaise se retrouve coincée. D'autant plus que la possible menace de passer une saison sur le flanc ne semble pas effrayer le natif d'Abidjan...

