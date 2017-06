Montpellier : Nicollin, l'émotion de Valderrama « Par Youcef Touaitia - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé à Montpellier entre 1988 et 1991, Carlos Valderrama était très ému jeudi après l'annonce du décès de Louis Nicollin (voir ici). Très proche de l'ancien président du MHSC, le Colombien a rendu un dernier hommage à celui qu'il considérait comme un père. "Quelle est ma première réaction au décès de Louis Nicollin ? C'est douloureux et triste. C'est un père pour moi qui s'en va. Je le considérais vraiment comme un père parce qu'il m'a donné beaucoup d'affection et d'amour. J'adresse mes condoléances à toute sa famille, à tous les Montpelliérains et aux gens du football. C'était un grand monsieur. Quelqu'un qui aimait les footballeurs comme ses propres enfants", a confié l'ancien milieu offensif au micro de SFR Sport. Une émotion partagée par l'ensemble des personnes qui ont côtoyé de près ou de loin "Loulou". Une émotion partagée par l'ensemble des personnes qui ont côtoyé de près ou de loin "Loulou".

News lue par 12401 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+