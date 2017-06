Real : Ronaldo se voudrait rassurant « Par Damien Da Silva - Le 30/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Mais visiblement calmé après les interventions publiques en sa faveur du président madrilène Florentino Perez, l'international portugais a envoyé des signaux positifs aux Merengue d'après le quotidien Marca. Après l'élimination du Portugal lors de la Coupe des Confédérations, les premiers échanges entre les deux parties ont été rassurants et l'attaquant est désormais attendu au début de la semaine prochaine à Madrid pour une réunion décisive. Sans surprise et comme nous vous l'avons toujours annoncé, l'avenir de Ronaldo va continuer de s'écrire au sein de la Maison Blanche.

News lue par 5169 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+