PSG : Verratti, l'avis de Francis Graille Par Youcef Touaitia - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement courtisé par le FC Barcelone, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) bute sur l'intransigeance de ses dirigeants au Paris Saint-Germain, qui refusent de le vendre. Pour l'ancien président francilien Francis Graille (2003-2005), l'Italien manipule tout son monde et souhaite uniquement obtenir une énorme revalorisation salariale. "La réflexion d’un président ne commence qu’à partir du moment où il reçoit une offre concrète et solide. Avant cela, ce n’est que du bavardage. Or, je suis assez sceptique sur la capacité financière du FC Barcelone à formuler une offre conséquente en ce moment. Je veux dire de l’ordre d’une centaine de millions d’euros. Ce remue-ménage autour de Verratti n’est peut-être qu’une stratégie pour obtenir une revalorisation salariale", a estimé l'ancien dirigeant pour Le Parisien. Récemment, Verratti aurait refusé une prolongation de son contrat avec un salaire annuel de 10 millions d'euros, soit le double de ses émoluments actuels (voir ici). Récemment, Verratti aurait refusé une prolongation de son contrat avec un salaire annuel de 10 millions d'euros, soit le double de ses émoluments actuels ().

