PHOTO : Cristiano Ronaldo papa de jumeaux !

Éliminé par le Chili (0-0, 0-3 tab) en demi-finale de la Coupe des Confédérations, Cristiano Ronaldo (32 ans) a rapidement retrouvé le sourire. Et pour cause, la superstar du Portugal et du Real Madrid est à nouveau papa ! Sept années après la naissance de son premier fils, Cristiano Jr, le Lusitanien a accueilli des jumeaux, Eva et Matteo, pour son plus grand bonheur.

