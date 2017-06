Lyon : Ghezzal, Aulas ne cache pas sa déception « Par Youcef Touaitia - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après plusieurs mois de négociations, l'ailier Rachid Ghezzal (25 ans) a finalement décidé de ne pas prolonger avec l'Olympique Lyonnais. A la veille de la fin de son bail avec son club formateur, l'Algérien n'a toujours pas dévoilé sa future destination. En tout cas, son futur ex-président, Jean-Michel Aulas, ne cache pas sa déception à l'idée de voir le Gone s'en aller définitivement. "Il était en fin de contrat. Le samedi après le dernier match contre Nice, il m’a dit droit dans les yeux qu’il voulait resigner. On s’est mis d’accord avec son frère et puis voilà. Donc on a recruté Bertrand (Traoré, ndlr). Malheureusement, il est encore sur les livres jusqu’au 30 juin. C’est vraiment dommage parce que non seulement c’est un garçon de talent mais en plus je l’ai toujours soutenu malgré ses pépins physiques. On est toujours malheureux quand un joueur ne resigne pas. J’avais le sentiment qu’il voulait absolument resigner. Pour moi, c’est un crève-cœur parce que c’est un garçon que j’aime bien", a regretté le dirigeant rhodanien. Pas sûr que les supporters lyonnais aient le même sentiment qu'Aulas... Pas sûr que les supporters lyonnais aient le même sentiment qu'Aulas...

