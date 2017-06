Lyon : Aulas cible trois autres joueurs « Par Damien Da Silva - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la présentation de Ferland Mendy ce jeudi, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a fait un point sur le mercato de son équipe. Après les arrivées du latéral gauche, de Fernando Marçal et de Bertrand Traoré, le club rhodanien souhaite se renforcer rapidement à trois autres postes. "On travaille sur la suite du recrutement. On espère assez rapidement conclure l’arrivée d’un attaquant qui évolue à l’étranger. Les choses avancent bien. (...) On travaille sur la piste d’un arrière droit. Ça pourrait se concrétiser dimanche, on attend une réponse. On cherche aussi un défenseur central de haut niveau", a commenté Aulas devant les médias. Parmi les pistes évoquées, l'OL pourrait recruter le défenseur de Manchester City Jason Denayer et l'attaquant du Real Madrid Mariano Diaz. Parmi les pistes évoquées, l'OL pourrait recruter le défenseur de Manchester City Jason Denayer et l'attaquant du Real Madrid Mariano Diaz.

