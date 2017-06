Galatasaray : Gomis a bien touché le pactole !

Galatasaray : Gomis a bien touché le pactol e ! « Par Damien Da Silva - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On comprend mieux pourquoi l'Olympique de Marseille ne s'est pas aligné sur l'offre de Galatasaray pour l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison) ! Recruté en provenance de Swansea pour 2,5 millions d'euros, l'international français a signé un superbe contrat avec la formation turque pour une durée de 3 ans. Comme prévu, le buteur va toucher 3,35 millions d'euros nets par an au sein du club stambouliote, avec une prime d'environ 180 000 euros en cas de titre et une autre de 5 000 euros par match disputé. Mais ce n'est pas tout ! Lors de la signature de son contrat, Gomis a empoché 2,5 millions d'euros selon un communiqué officiel de Galatasaray ! Un vrai pactole pour l'ancien Stéphanois.

