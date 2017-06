Lille : Balmont doute du nouveau projet « Par Romain Lantheaume - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé de Lille à Dijon au début de la saison dernière, le milieu de terrain Florent Balmont (37 ans, 23 matchs en L1 cette saison) ne regrette pas son choix. L'ancien Niçois ne cache pas ses doutes sur le nouveau projet du club nordiste porté par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez. "Ne recruter que des joueurs étrangers à forte valeur marchande, très peu pour moi. Ce n'est plus l'esprit club que j'ai connu. Ça peut marcher mais j'y crois un peu moins, a expliqué le Bourguignon dans les colonnes de L'Equipe, en prenant l'exemple de la saison passée. Vu la qualité du recrutement et de l'effectif, ils pouvaient viser la 5e ou la 6e place (Lille a fini 11e, ndlr). Je ne sais pas si l'ambiance était bonne. En voyant les matchs, je n'ai pas ressenti d'osmose. Il faut une ossature pour avoir des résultats. Je ne me suis pas retrouvé dans le nouveau projet." Avec l'entraîneur Marcelo Bielsa aux manettes et un début de mercato prometteur, les Dogues ont quand même de quoi envisager l'avenir avec optimisme ! Avec l'entraîneur Marcelo Bielsa aux manettes et un début de mercato prometteur, les Dogues ont quand même de quoi envisager l'avenir avec optimisme !

