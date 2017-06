OM : un pari osé pour le sponsor maillot

Quel sponsor s’affichera à l’avant du maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? En fin de contrat avec Intersport, le club phocéen pourrait surprendre son monde en laissant l’emplacement vide ! C’est en tout cas la tendance qui se dessine d’après le média RMC.

A première vue farfelue, cette hypothèse n’est pas illogique sur le long terme. En effet, les contrats de sponsoring se négocient généralement sur 3 ans minimum et si l’OM signe un partenariat maintenant, il ne devrait toucher que 3 millions d’euros par an, soit 9 M€ sur 3 ans. Or, si tout se passe bien et que l’OM Champions Project commence à porter ses fruits dès la saison prochaine, le club phocéen va gagner en visibilité et espère décrocher dans un an un contrat à hauteur de 9 M€ annuels !

Si le récent 5e de Ligue 1 va jusqu’au bout de ce pari osé, rien ne l’empêchera de négocier match par match pour afficher un message promotionnel ou mettre en avant une association. D’un point de vue marketing, une tunique vierge à l'avant possède également un côté original susceptible de faire grimper les ventes auprès des fans.