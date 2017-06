Nice : Arsenal dans la course pour Seri ?

Nice : Arsenal dans la course pour Ser i ? « Par Romain Lantheaume - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fort d’une belle saison avec l'OGC Nice, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) suscite l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Ce jeudi, le journaliste du média britannique The Guardian, Ed Aarons, indique qu’Arsenal a rejoint la course pour s’attacher les services de l’Ivoirien. Bien déterminé à enfin frapper fort cet été sur le marché des transferts, le club dirigé par Arsène Wenger dispose des moyens suffisants pour débourser les 40 millions d’euros réclamés par le Gym pour le meilleur joueur africain de Ligue 1 2017. Alors que le Paris Saint-Germain lui préfère Fabinho et que l’AS Roma ne compterait pas s’aligner sur le prix demandé par les Azuréens, l'Aiglon pourrait se laisser tenter par cette piste.

