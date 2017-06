PSG : Callegari réclame son départ !

PSG : Callegari réclame son dépar t ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très peu utilisé cette saison malgré une préparation estivale convaincante, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Lorenzo Callegari (19 ans, 1 apparition en L1 cette saison), se trouve dans le viseur du Zénith Saint-Petersbourg à un an du terme de son contrat. Et d’après son père, le jeune joueur souhaite clairement tenter sa chance en Russie. "Antero Henrique ne nous a pas fait de proposition pour la suite. On sait juste qu’il ne compte pas sur Lorenzo. (...) On n’a pas compris pourquoi le club l’a bloqué l’hiver dernier. Au départ, on pensait que les dirigeants avaient une bonne raison... Pourquoi le club se comporte ainsi avec lui alors qu’il a toujours été respectueux ?, s’est interrogé Joseph Callegari dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Aujourd’hui, nous voulons être libérés. Nous avons une proposition du Zénith Saint-Petersbourg, donc si Paris n’a rien pour lui, il doit le laisser partir." Reste à savoir si le PSG sera prêt à libérer Callegari... Reste à savoir si le PSG sera prêt à libérer Callegari...

News lue par 9959 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+