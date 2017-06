Arsenal : Sanchez, Man City optimiste... « Par Damien Da Silva - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour renforcer son secteur offensif, Manchester City cible depuis plusieurs semaines l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison), lié jusqu'en juin 2018 avec les Gunners. Malgré la situation contractuelle du Chilien, le récent 5e de Premier League s'est toujours opposé au départ de son buteur cet été et espère même le prolonger. Pourtant, selon le sérieux média britannique The Guardian, les Citizens sont particulièrement confiants sur ce dossier. La raison ? Sanchez voudrait absolument rejoindre City afin d'évoluer sous les ordres de l'entraîneur des Skyblues Pep Guardiola. Mais Arsenal peut-il vendre sa star à un concurrent direct en Premier League ? Il s'agirait tout de même d'un choix étonnant qui pourrait agacer encore un peu plus les supporters londoniens...

