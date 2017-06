Dijon : Delcourt répond à Laurent Nicollin

Bien placé pour recruter Baptiste Reynet (26 ans, 37 matchs en L1 cette saison), Montpellier a finalement renoncé en raison de l’attitude de Dijon, qui temporisait pour céder son gardien alors qu’un accord était proche. Taclé par le président délégué du MHSC Laurent Nicollin à la suite de cet épisode (voir ici), le président du DFCO Olivier Delcourt a préféré jouer la carte de l’apaisement.

"Laurent Nicollin est un ami. Je comprends sa déception. Montpellier nous avait fait deux propositions et on aurait sûrement trouvé un accord. Mais la question n'était pas seulement financière. Nous avions besoin d'un peu plus de temps. Cela s'est précipité à Montpellier qui était pressé, visiblement, a expliqué le dirigeant bourguignon dans les colonnes de L’Equipe. Je ne lui en veux pas pour ses propos. Montpellier est mon club de cœur et je suis heureux qu'il ait un meilleur palmarès que Dijon. Je parlerai de vive voix avec Laurent Nicollin. Je ne veux pas polémiquer et ça passera. Enfin je l'espère..."

Pour oublier Reynet, le club héraultais a finalement misé sur Benjamin Lecomte.