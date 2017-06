Nantes : un huissier présent pour Harit « Par Romain Lantheaume - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter le FC Nantes pour rejoindre Schalke 04, le milieu de terrain Amine Harit (20 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) sèche les entraînements des Canaris depuis la reprise, lundi. D’après le quotidien 20 Minutes, le FCN a donc demandé chaque jour à un huissier de justice de venir constater les absences de l’international U20 français. Des retenues sur son salaire seront effectuées. "C’est un très bon joueur, on aimerait tous le garder. Maintenant, il y a un certain nombre de clubs sur lui avec des montants conséquents, a déploré le directeur général nantais, Franck Kita. Vous avez compris où il veut en venir, c’est difficile de retenir un joueur quand des clubs importants s’offrent à lui." A priori, le récent 7e de Ligue 1 et Schalke, qui propose 10 millions d’euros, se trouvent tout de même assez proches d’un accord qui mettrait un terme à ce bras de fer. A priori, le récent 7e de Ligue 1 et Schalke, qui propose 10 millions d’euros, se trouvent tout de même assez proches d’un accord qui mettrait un terme à ce bras de fer.

