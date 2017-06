PSG : Rabiot également insatisfait... « Par Damien Da Silva - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décidément, Antero Henrique n'a pas des débuts faciles du côté du Paris Saint-Germain ! En plus de devoir gérer les cas Serge Aurier, Marco Verratti, Blaise Matuidi ou encore Thiago Motta, le directeur sportif du club de la capitale doit aussi composer avec l'insatisfaction du milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison). En effet, d'après les informations du quotidien L'Equipe, le clan de l'international français, et notamment sa maman Véronique Rabiot, a réalisé quelques mises au point en dénonçant la non-participation du joueur à la finale de la Coupe de France face à Angers (1-0) et en expliquant que son fils ne voulait plus jouer dans un rôle de sentinelle. Lié jusqu'en juin 2019 avec le PSG, Rabiot n'a toujours pas prolongé malgré les approches des dirigeants parisiens et on comprend mieux pourquoi en apprenant son mécontentement.

