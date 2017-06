OM : Garcia à fond sur Gnagnon !

OM : Garcia à fond sur Gnagno n ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une saison solide à Rennes, le défenseur central Joris Gnagnon (20 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison) attire de nombreux prétendants. Le dernier en date ? L’Olympique de Marseille, qui multiplie les pistes pour renforcer sa charnière centrale ! D’après le quotidien La Provence, le néo-international ivoirien plaît tout particulièrement à l’entraîneur phocéen Rudi Garcia. En début de semaine, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a d’ailleurs profité de la convention du football professionnel à Cannes pour prendre contact avec son homologue René Ruello à ce sujet. voir ici), les Rouge et Noir ne sont pas vendeurs et réclameraient au moins 15 millions d’euros pour le natif de Bondy. Autre difficulté : Chelsea disposerait d’une longueur d’avance dans ce dossier en vue d’un transfert dans un an. Le FC Séville, qui a proposé 13 M€ cet hiver, Leicester et l’AS Monaco se trouvent également à l’affût. Auteur d’un début de mercato ambitieux, le club breton va probablement retenir son roc cet été. Mais, comme l’entraîneur Christian Gourcuff l’a affirmé (), les Rouge et Noir ne sont pas vendeurs et réclameraient au moins 15 millions d’euros pour le natif de Bondy. Autre difficulté : Chelsea disposerait d’une longueur d’avance dans ce dossier en vue d’un transfert dans un an. Le FC Séville, qui a proposé 13 M€ cet hiver, Leicester et l’AS Monaco se trouvent également à l’affût. Auteur d’un début de mercato ambitieux, le club breton va probablement retenir son roc cet été.

