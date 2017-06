ASSE : 7 joueurs indésirables !

ASSE : 7 joueurs indésirable s ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si l'AS Saint-Etienne n'a repris les entraînements que lundi, le nouvel entraîneur des Verts, Oscar Garcia, doit déjà trancher dans le vif. En effet, le club forézien compte 35 éléments sous contrat alors que l'Espagnol souhaite s'appuyer sur 23 joueurs. D'après L'Equipe, l'ancien coach du Red Bull Salzbourg a donc établi une liste noire de 7 éléments qui ne correspondent pas à son style de jeu et qui peuvent faire leurs valises. Il s'agirait de Léo Lacroix, Cheikh M'Bengue, Pierre-Yves Polomat, Jérémy Clément, Fabien Lemoine, Nolan Roux et Alexander Toft Söderlund. Les agents de tous ces joueurs ont été prévenus. Cependant, rien n'est figé et tous peuvent encore avoir espoir de faire changer d'avis le technicien, souligne la même source. S'ils veulent rester dans le Forez, les "indésirables" vont devoir mettre les bouchées doubles pendant la préparation ! Les agents de tous ces joueurs ont été prévenus. Cependant, rien n'est figé et tous peuvent encore avoir espoir de faire changer d'avis le technicien, souligne la même source. S'ils veulent rester dans le Forez, les "indésirables" vont devoir mettre les bouchées doubles pendant la préparation !

