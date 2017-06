Arsenal : Giroud, une bataille OM-OL !

Arsenal : Giroud, une bataille OM-O L ! Par Damien Da Silva - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une dernière saison compliquée du côté d’Arsenal, l’attaquant Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison) a prévenu qu’il ne souhaitait pas connaître le même exercice à un an de la Coupe du Monde 2018. Sauf que la possible arrivée d’un buteur cet été chez les Gunners, avec notamment la piste Alexandre Lacazette (voir ici), complique sérieusement son avenir à Londres. D’après les informations du quotidien L’Equipe, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont très intéressés par ses services ! A la recherche d’un gros coup, les deux formations seraient prêtes à bondir sur Giroud, estimé à 30 millions d’euros par Arsenal. Un montant qui pourrait tout de même refroidir les ardeurs des deux prétendants tricolores... Dans le même temps, West Ham se trouverait toujours à l’affût concernant l’avant-centre titulaire de l’équipe de France. Un feuilleton à suivre.

