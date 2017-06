CdC : le Chili prive le Portugal de finale

Le Portugal et le Chili s'affrontaient en demi-finale de la Coupe des Confédérations ce mercredi. C'est la sélection sud-américaine qui disputera la finale de la compétition dimanche, en se montrant meilleure lors de la séance des tirs au but (0-0, 3-0 tab).

Après avoir trouvé le poteau et la transversale en toute fin de prolongation, les Chiliens ont finalement brillé durant les tirs au but, et notamment leur gardien Bravo qui a repoussé les tentatives de Quaresma, Moutinho et Nani !

L'autre demi-finale opposera l'Allemagne au Mexique demain jeudi.

Portugal : Rui Patricio - Soares, Alves, Fonte, Eliseu - Bernardo Silva (Quaresma, 83e), Adrien Silva (Moutinho, 102e), Carvalho, Gomes (Gelson, 116e) - André Silva (Nani, 76e), Ronaldo.

Chili : Bravo - Isla (Fuenzalida, 120e), Medel, Jara, Beausejour - Aranguiz, Diaz, Vidal, Hernandez (Gato Silva, 112e) - Vargas (Rodriguez, 86e), Alexis Sanchez.