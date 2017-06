Bordeaux : Rennes tenté par Rolan

Annoncé partant cet été, l'attaquant de Bordeaux, Diego Rolan (24 ans, 29 matchs et 9 buts en L1 cette saison), plaît à Rennes. A la recherche de deux attaquants, le club breton songe fortement à l'Uruguayen, selon 20 Minutes et Le Télégramme. A un an de la fin de son contrat, le buteur bordelais dispose d'un bon de sortie et l'opération pourrait se boucler pour 7 ou 8 millions d'euros.