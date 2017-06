OM : Eyraud annonce des "pistes très avancées" « Par Damien Da Silva - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l'officialisation lundi de l'arrivée de Valère Germain, l'Olympique de Marseille a enfin lancé son mercato d'été. Mais bien évidemment, d'autres recrues sont attendues du côté du club phocéen. Et le président olympien Jacques-Henri Eyraud a donné quelques informations mardi au micro de Canal+. "On travaille sur des pistes, certaines sont très avancées, d'autres un peu moins. On ira à notre rythme, on ne va pas se faire imposer un timing. (...) On a la volonté de renforcer l'équipe, mais pas n'importe comment. Ce mercato a démarré parfois sur des valeurs irréalistes sur lesquelles nous n'irons pas", a affirmé le dirigeant de l'OM. Marseille n'a pas l'intention de surpayer ses recrues et c'est notamment pour cette raison que les négociations traînent sur certains dossiers, comme celui de Steve Mandanda (voir ici). Marseille n'a pas l'intention de surpayer ses recrues et c'est notamment pour cette raison que les négociations traînent sur certains dossiers, comme celui de Steve Mandanda ().

