Real : Ceballos, ça brûle !

Real : Ceballos, ça brûl e ! Par Romain Rigaux - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un bel Euro des moins de 21 ans avec l'Espagne et étincelant en demi-finale contre l'Italie (3-1) mardi soir, Dani Ceballos (20 ans, 30 matchs et 2 buts en Liga cette saison) serait proche de rejoindre le Real Madrid. Selon le quotidien espagnol AS, la Casa Blanca va débourser les 15 millions d'euros de sa clause libératoire et signera un contrat de cinq ou six ans. Un accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. Le Betis Séville aimerait le conserver une saison de plus et un prêt dans son club actuel n'est pas à écarter.

News lue par 1317 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+