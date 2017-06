Nantes : Kita évoque le dossier Vainqueur « Par Damien Da Silva - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à l'Olympique de Marseille lors du dernier exercice, le milieu de terrain de l'AS Roma William Vainqueur (28 ans, 29 matchs en L1 cette saison) anime le mercato d'été. Alors que le club phocéen n'a toujours pas trouvé un accord financier avec le Français, le FC Nantes espère profiter de cette situation pour l'enrôler. Pour Canal+, le président des Canaris Waldemar Kita a évoqué cette piste. "Le transfert de William Vainqueur est réalisable pour Nantes. Il correspond tout à fait à ce que veut le coach (Claudio Ranieri, ndlr), avec de la personnalité, de l'expérience, et ce qu'il a vécu en Italie et ailleurs", a confié le dirigeant du FCN. Pourtant, on voit mal Nantes pouvoir rivaliser avec le salaire proposé pour Vainqueur par Galatarasay, estimé à 2,5 millions d'euros net par an. Pourtant, on voit mal Nantes pouvoir rivaliser avec le salaire proposé pour Vainqueur par Galatarasay, estimé à 2,5 millions d'euros net par an.

