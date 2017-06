Real : Mbappé, Perez veut le feu vert de Zidane

Après une seconde partie de saison époustouflante, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) suscite les intérêts des plus grandes équipes européennes. De son côté, le club de la Principauté espère toujours conserver son jeune prodige en lui proposant une prolongation de son contrat. Cependant, la menace d'une éventuelle offensive du Real Madrid, formation appréciée par le Tricolore, plane. Et chez les Merengue, c'est bien le coach Zinédine Zidane qui a la main sur ce dossier.

"Nous sommes dans une situation similaire de celle avec Pogba. L'an dernier, nous avions décidé de signer personne car nous avions gagné la Ligue des Champions. Le Real ne peut jouer qu'à 11, le groupe est de 24 joueurs... Nous aimons de nombreux joueurs, qui ne sont jamais venus ici. (...) Si Mbappé va venir cette année ? Je ne sais pas. On doit voir s'il doit venir jouer ici dès maintenant, ou si c'est mieux pour lui de continuer à évoluer dans son club formateur. Si Zidane me dit oui, je vais passer à l'action et je vais aussi devoir décider qui va partir", a lancé le président madrilène Florentino Perez sur les ondes de esRadio.

Reste également à connaître les intentions de Mbappé, qui n'a toujours pas tranché concernant son avenir.