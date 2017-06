Juve : Daniel Alves pique Marotta « Par Damien Da Silva - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), le latéral droit Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) a confirmé son départ cet été de la Juventus Turin. Le Brésilien a également profité de l'occasion pour régler ses comptes avec le directeur sportif de la Vieille Dame Giuseppe Marotta. "Je sens que je dois remercier Marotta pour l’opportunité que je lui ai donnée d’avoir un grand professionnel, quelqu’un qui aime son métier plus que tout... Je ne joue pas au foot pour l’argent, je joue parce que j’aime ce métier et je respecte ceux qui en font partie. Je te laisse profiter de ce que j’ai fait pour que tu prennes beaucoup d’années de vacances. Moi, j’aime le football et l’argent ne va jamais me retenir quelque part", a fait savoir le défenseur sur Instagram. Désormais, Alves devrait poursuivre sa carrière du côté de Manchester City. Désormais, Alves devrait poursuivre sa carrière du côté de Manchester City.

