Montpellier : Boudebouz bradé ?

Montpellier : Boudebouz brad é ? « Par Youcef Touaitia - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par le Bayer Leverkusen, Newcastle ou encore la Lazio Rome, le milieu offensif Ryad Boudebouz (27 ans, 33 matchs et 11 buts en L1 cette saison) n’a toujours pas quitté Montpellier. Disposant d’un bon de sortie, l’international algérien est estimé à 15 millions d’euros par ses dirigeants. Une somme relativement élevée qui pourrait être revue à la baisse selon Laurent Nicollin. "Je n'ai pas eu une seule proposition depuis un mois. Avec la bonne vente de Steve Mounié, on sera, peut-être, plus regardants sur le prix de Ryad. S'il doit rester, ça fera plaisir à Michel Der Zakarian. Mais le mercato est long. Nous avons un accord avec lui, il peut partir à tout moment", a confié le dirigeant héraultais devant la presse. Il faut dire que les 13 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus éventuels à venir avec la vente de Steve Mounié à Huddersfield n’étaient pas forcément prévus il y a quelques semaines. De son côté, Boudebouz n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'un prétendant propose une offre acceptable... Il faut dire que les 13 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus éventuels à venir avec la vente de Steve Mounié à Huddersfield n’étaient pas forcément prévus il y a quelques semaines. De son côté, Boudebouz n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'un prétendant propose une offre acceptable...

News lue par 3192 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+