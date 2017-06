Euro (U21) : Espagne et Allemagne en finale « Par Romain Rigaux - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de l'Euro des moins de 21 ans ce mardi soir en battant l'Italie (3-1) grâce à un triplé du milieu de l'Atletico Madrid, Saul Niguez (53e, 65e, 74e). Bernardeschi (62e) avait égalisé pour les Italiens, en vain. En finale, les Espagnols affronteront l'Allemagne qui a battu l'Angleterre lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-3 tab). L'Allemand Selke (35e) avait donné l'avantage aux siens, puis les Three Lions ont bien réagi avec des réalisations de Gray (41e) et Abraham (50e). Mais Platte (70e) a ensuite remis les deux équipes à égalité. La finale entre l'Espagne et l'Allemagne se jouera vendredi (20h45). La finale entre l'Espagne et l'Allemagne se jouera vendredi (20h45).

News lue par 1022 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+