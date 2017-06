Juve : Dani Alves confirme aussi son départ « Par Romain Rigaux - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme annoncé par la Juventus Turin, Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) va bien partir cet été, après une seule saison dans le Piémont. Le latéral droit brésilien a confirmé à son tour son départ sur son compte Instagram. "Je pense que mon respect pour ce club et ses tifosi s'est vu dans mon dévouement, ma passion et tous mes efforts pour rendre le club plus grand chaque jour. Je m'excuse auprès des fans de la Juventus si j'ai pu faire quelque chose qui a pu les offenser. Je n'ai jamais eu cette intention, je vis très spontanément et peu de gens le comprennent... même s'il apparaît que je ne suis pas parfait, mon cœur est pur. Aujourd'hui, notre relation professionnelle se termine et j'emporterai avec moi tous ceux qui, avec amour et un véritable cœur, font de la Juve un superbe club", a écrit l'Auriverde. L'ancien Barcelonais est pressenti du côté de Manchester City. L'ancien Barcelonais est pressenti du côté de Manchester City.

