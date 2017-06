Nice : Ben Arfa trop cher pour Rivère

Après une saison ratée au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) s'apprête à faire ses valises. Alors qu'un intérêt de l'OGC Nice a fait son retour, le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, exclut cette hypothèse.

"On a un budget qui oscille entre 43 et 45 M€, on n'a pas les moyens financiers d'avoir un Balotelli et un Ben Arfa dans la même équipe, a assuré le patron des Aiglon sur Canal+ Sport. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas que j'aimerais pas, mais financièrement..."

Autant dire que si Ben Arfa souhaitait vraiment revenir à Nice, il devrait réaliser un gros sacrifice financier. Un départ à l'étranger semble plus probable.