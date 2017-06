Lyon : Aulas et le mauvais timing pour Giroud « Par Romain Rigaux - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marge de la convention du football professionnel, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison). Le président de l'OL explique que le timing est compliqué sur ce dossier. "J'ai exprimé depuis longtemps qu'il fait partie des joueurs qui peuvent nous intéresser, mais pas uniquement. Et comme on souhaite que le recrutement soit terminé dans 15 jours, pratiquement, ce n'est pas obligatoirement compatible avec le souhait d'Olivier Giroud. On aura surement des initiatives avec des joueurs de très haut niveau mondial, avant peut-être l'arrivée d'Olivier Giroud", a indiqué le patron des Gones dans des propos rapportés par RMC. Si Giroud exprimait une envie de départ, rien ne dit que l'OL ne tentera pas tout de même le coup, même dans plus de 15 jours. Si Giroud exprimait une envie de départ, rien ne dit que l'OL ne tentera pas tout de même le coup, même dans plus de 15 jours.

News lue par 11331 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+