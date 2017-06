Monaco : Jardim conseille Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Où jouera Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) la saison prochaine ? Alors que le Paris SG, le Real Madrid, Arsenal ou encore Manchester City souhaite l'attirer, l'AS Monaco a refusé toutes les offres. Et si le joueur n'a pas encore tranché définitivement, son entraîneur Leonardo Jardim lui donne un conseil. "J'aimerais qu'il continue à Monaco parce qu'il a notre confiance. Il est jeune, et dans une année de Coupe du monde, il peut continuer à faire du bon travail à Monaco. Je crois qu'il a du temps avant d'aller dans un gros club", a confié le coach de l'ASM à Canal+ Sport. On comprend que le technicien portugais ne veuille pas perdre sa pépite. On comprend que le technicien portugais ne veuille pas perdre sa pépite.

News lue par 14020 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+