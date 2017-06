OM : F. McCourt - "à eux d'être malins"

En marge de la convention du football professionnel, Frank McCourt a envoyé un message aux supporters de l'Olympique de Marseille (voir la brève de 20h11), mais aussi à son état-major sportif (Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta, Rudi Garcia). Si le propriétaire américain réclame de la patience, il attend tout de même des résultats.

"Le but est d'être meilleur. Jacques-Henri, Andoni et Rudi connaissant les objectifs, ils ont les ressources. Maintenant, c'est à eux d'être malins pour utiliser ces ressources", a-t-il glissé.

On le sait, l'OM a des moyens, mais pas illimités. Il faudra donc recruter intelligemment et, comme on l'a constaté ces dernières semaines, sans surpayer les joueurs. Forcément, cela peut prendre un peu plus de temps.