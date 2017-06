Milan : Donnarumma évoque son avenir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'on l'annonce possible partant à un an du terme de son contrat après avoir refusé de prolonger, Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) s'est exprimé en conférence de presse avant d'affronter l'Espagne en demi-finale de l'Euro U21 avec sa sélection. Le portier du Milan AC a fait savoir qu'il prendrait une décision après la compétition. "J'ai décidé de venir à cette conférence de presse pour montrer que je suis serein. Je ne pense qu'au match contre l'Espagne. Je ne suis pas content de tout ce qui se passe autour de moi. Mais je suis tranquille. Je penserai à mon futur après l'Euro", a simplement déclaré l'Italien. On peut imaginer que Donnarumma, sollicité notamment par le PSG, rempilera à Milan dans les semaines qui viennent. D'autant que les Rossoneri souhaitent bâtir à nouveau une équipe très compétitive. On peut imaginer que Donnarumma, sollicité notamment par le PSG, rempilera à Milan dans les semaines qui viennent. D'autant que les Rossoneri souhaitent bâtir à nouveau une équipe très compétitive.

News lue par 9341 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+