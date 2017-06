Bordeaux : N. Mendy ne veut que les Girondins « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré de Nice à Leicester il y a un an, Nampalys Mendy (25 ans, 4 matchs en Premier League) a connu un exercice 2016-17 très délicat en Angleterre. Le milieu de terrain souhaite maintenant se relancer en France et ne jure que par les Girondins de Bordeaux. "J'ai entendu parler de l'intérêt de Nantes mais ni moi, ni mon conseiller n'avons été contactés. De toute façon, depuis que mon conseiller m'a parlé de la possibilité de rejoindre Bordeaux, je suis fixé là-dessus. Si je reviens en France, ça sera à Bordeaux ou nulle part ailleurs, annonce Mendy, interrogé par L'Equipe. J'ai perdu une année en Angleterre en raison d'une opération ratée à la cheville droite, ce qui a malheureusement nécessité une seconde opération en mars. Même si je ne suis pas encore à 100%, je sors d'une excellente phase de rééducation au CERS de Saint-Raphaël dont je tiens à remercier chaleureusement tout le personnel. Et j'ai maintenant l'espoir de rallier assez rapidement les Girondins. C'est même une obsession." Au club aquitain de sauter sur l'occasion. Mais seul un prêt paraît possible, Leicester ayant déboursé 15,5 millions d'euros pour recruter le joueur il y a un an. Au club aquitain de sauter sur l'occasion. Mais seul un prêt paraît possible, Leicester ayant déboursé 15,5 millions d'euros pour recruter le joueur il y a un an.

News lue par 2171 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+