Nantes : Gillet et Dubois, Kita fait le point « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Nantes souhaite aujourd'hui prolonger les contrats de Guillaume Gillet (33 ans, 38 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Léo Dubois (22 ans, 36 matchs en L1 cette saison). Si c'est en bonne voie pour le milieu de terrain et capitaine nantais, qui liait pourtant son avenir à celui de Sergio Conceiçao, c'est plus compliqué en revanche pour le latéral droit, comme l'a fait remarquer un Waldemar Kita agacé en conférence de presse. "Pour Gillet, c’est prévu depuis plusieurs semaines, même si Sergio Conceiçao est parti. Je sais qu’il était amoureux de lui. Mais je pense qu’il est amoureux de beaucoup de choses", a ironisé le président nantais, avant de perdre le sourire au moment d'évoquer le cas Dubois. "Ce n’est pas encore finalisé parce qu’il veut des primes sur ses passes décisives et s’il joue en équipe de France… Donc on est un peu embêté." Le jeune Dubois voit grand visiblement... "Ce n’est pas encore finalisé parce qu’il veut des primes sur ses passes décisives et s’il joue en équipe de France… Donc on est un peu embêté." Le jeune Dubois voit grand visiblement...

