Divers : El Hadji Diouf allume encore Gerrard « Par Youcef Touaitia - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entre El Hadji Diouf et Steven Gerrard, c'est loin d'être l'amour fou. Souvent très acide à l'égard de son ancien partenaire à Liverpool, le Sénégalais ne décolère pas. Une fois de plus, l'ex-milieu offensif de Lens a glissé un tacle à la légende des Reds. "Je n’ai aucun problème avec lui. C’est un homme avec un très fort caractère, tout comme moi. C’était un très bon joueur. Les gens l’aiment à Liverpool mais il n’a jamais rien fait pour son pays. Je suis Mr El Hadji Diouf, Mr Sénégal. Lui est Mr Liverpool. Et le Sénégal est plus grand que Liverpool, et les gens doivent le savoir", a confié Diouf au micro de la BBC. Mr Melon aussi, non ? Mr Melon aussi, non ?

