PSG : Porto pousse Henrique à prendre F. Mendy « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'on l'annonce tout proche de l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain pourrait jouer un bien vilain tour au club rhodanien pour Ferland Mendy (21 ans). A en croire L'Equipe, poussé par des dirigeants du FC Porto, le directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, pourrait faire le forcing pour recruter le latéral gauche du Havre avant de le prêter une saison aux Dragons. La formation portugaise souhaite convaincre le PSG de recruter Mendy dès maintenant pour lui permettre de s'aguerrir dans un grand club européen avant de le récupérer encore plus performant dans un an. Le FC Porto croit beaucoup en le Havrais mais ne dispose pas de gros moyens financiers pour se l'offrir lui-même. Problème, le vice-champion de France a besoin d'un nouvel arrière gauche dès maintenant pour compenser le départ de Maxwell et concurrencer Layvin Kurzawa. Problème, le vice-champion de France a besoin d'un nouvel arrière gauche dès maintenant pour compenser le départ de Maxwell et concurrencer Layvin Kurzawa.

