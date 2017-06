Lyon : Aulas n'a pas d'offre pour Lacazette « Par Eric Bethsy - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bloqué par l’interdiction de recrutement de l’Atletico Madrid, l’attaquant Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) appartient toujours à l’Olympique Lyonnais. Ce qui fait le bonheur du président Jean-Michel Aulas, lequel a révélé qu’aucune offre n’était parvenue sur son bureau malgré l’intérêt d’Arsenal. "Il avait exprimé son envie de partir dans son club de cœur et nous avions donné notre accord mais les choses ne se sont pas faites, donc, aujourd'hui, notre position est de le garder tant que nous n'aurons pas trouvé son remplaçant, a prévenu le patron de l’OL. Pour le moment, nous n'avons pas reçu d'offres précises le concernant, mais cela peut arriver à tout moment." "On veut des joueurs de grande qualité et motivés, donc, si Alexandre veut absolument partir et qu'il a des offres qui correspondent à ce qu'il souhaite, on l'écoutera attentivement, sous réserves qu'elles correspondent à l'idée que l'on avait de la valeur du joueur", a précisé JMA, qui attend plus de 60 millions d’euros pour le transfert de son buteur. "On veut des joueurs de grande qualité et motivés, donc, si Alexandre veut absolument partir et qu'il a des offres qui correspondent à ce qu'il souhaite, on l'écoutera attentivement, sous réserves qu'elles correspondent à l'idée que l'on avait de la valeur du joueur", a précisé JMA, qui attend plus de 60 millions d’euros pour le transfert de son buteur.

