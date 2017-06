Lyon : B. Traoré - "le choix parfait"

Après le latéral gauche Fernando Marçal (28 ans), Bertrand Traoré (21 ans) s’est engagé pour 5 ans avec l’Olympique Lyonnais (voir brève 20h13). Interrogé en conférence de presse, l’ancien attaquant de Chelsea a expliqué sa décision.

"Lyon, c'est le choix parfait, a confié le Burkinabé. Je vais pouvoir me stabiliser ici. J'en ai besoin. A mon âge, le plus important c'est de jouer, quelle que soit la position. Moi, je peux jouer partout sur le front de l'attaque. Mon frère Alain et Bakary Koné m'ont conseillé, m'ont parlé de la France. Et puis quand on voit le très beau stade de l'OL, on n'a qu'une envie, c'est d'y jouer."

Prêté au Vitesse Arnhem puis à l’Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré aura l’occasion de s’installer sur la durée à Lyon, où les dirigeants croient beaucoup en lui.