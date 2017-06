Chelsea : D. Costa, un accord ou des tensions « Par Eric Bethsy - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est un secret pour personne, Diego Costa (28 ans, 35 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) ne fait plus partie des plans d’Antonio Conte à Chelsea. L’attaquant espagnol l’a annoncé en révélant le fameux sms de son manager. Du coup, l’Atletico Madrid, bien qu’interdit de recrutement jusqu’en janvier 2018, espère en profiter pour le récupérer. D’après Marca, les deux clubs ne devraient pas tarder à s’entendre. Et la raison est simple : Conte n’a aucune envie de retrouver l’avant-centre à la reprise de l’entraînement lundi prochain. On vous laisse imaginer l'ambiance si le buteur des Blues se retrouvait en face de son coach... Autant dire que les négociations vont s’accélérer pour Diego Costa qui, en cas de transfert chez les Colchoneros, ne pourra pas disputer la première partie de saison. Autant dire que les négociations vont s’accélérer pour Diego Costa qui, en cas de transfert chez les Colchoneros, ne pourra pas disputer la première partie de saison.

