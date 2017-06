Montpellier : Reynet, Nicollin perd patience

Conscient de la valeur de Baptiste Reynet (26 ans, 37 matchs en L1 cette saison), le président de Dijon Olivier Delcourt ne compte pas brader son gardien courtisé par Montpellier (voir ici). Mais du côté héraultais, son homologue Louis Nicollin commence à perdre patience.

"Je vais rester calme sinon je vais mal parler. Ce n'est pas le but. Sinon on n'aura pas le gardien. J'attends. J'ai fait deux propositions, la seconde il y a dix jours. Elle a été plus ou moins acceptée, mais ils doivent trouver un autre gardien pour libérer le joueur, a confié le patron du MHSC à l’AFP. On laisse passer la semaine sinon on prendra un autre joueur. Comme on nous propose deux ou trois gardiens par jour, on va bien en trouver un."

Quoi qu’il arrive, le dossier Reynet, estimé à 3 millions d’euros par ses supérieurs, sera fermé dans quelques jours.