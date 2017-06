PSG : le clan Motta prévient Henrique « Par Eric Bethsy - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 cette saison) discute d’une prolongation avec ses dirigeants. Mais pour le moment, les deux parties ne parviennent pas à s’entendre. Rien à voir avec l’aspect financier. Non, le clan italien aimerait que le nouveau directeur sportif Antero Henrique fasse une proposition concrète sur la reconversion du milieu de terrain. "En l'état actuel, les conditions ne sont pas réunies pour que Thiago prolonge au PSG, a prévenu son agent Alessandro Canovi, contacté par le quotidien Le Parisien. Ce n'est pas un problème financier. Mais le projet de reconversion doit être clair et précis. S'il ne l'est pas et s'il n'y a pas d'accord d'ici le 30 juin, alors Thiago sera sur le mercato et à l'écoute de toutes les propositions." Une manière de mettre la pression sur le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà donné le feu vert à Motta. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone souhaite entraîner une équipe de jeunes Parisiens à partir de la saison 2018-2019. A priori, ce petit désaccord ne représente pas un obstacle insurmontable. Une manière de mettre la pression sur le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà donné le feu vert à Motta. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone souhaite entraîner une équipe de jeunes Parisiens à partir de la saison 2018-2019. A priori, ce petit désaccord ne représente pas un obstacle insurmontable.

