Atletico : la piste Ibrahimovic activée ?

Non conservé par Manchester United en raison de sa blessure au genou, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) se retrouve libre. Selon le quotidien catalan Sport, le Suédois ne manque pas de courtisans et plaît notamment à l'Atletico Madrid !

L'entraîneur des Colchoneros Diego Simeone serait convaincu que l'ancien Parisien peut retrouver son meilleur niveau et souhaiterait le recruter en janvier, au moment où l'interdiction de recrutement de son équipe sera levée. A ce poste, l'Atletico étudie également les pistes menant aux buteurs de Chelsea Diego Costa (28 ans, 35 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) et de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison).