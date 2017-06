Nice : la bonne affaire Lichtsteiner ?

Confronté au départ de Ricardo Pereira, retourné au FC Porto après son prêt, l'OGC Nice doit se renforcer au poste de latéral droit. Et les Aiglons pourraient sauter sur la bonne affaire Stephan Lichtsteiner (33 ans, 26 matchs et 1 but en Serie A cette saison), annoncé sur le départ de la Juventus Turin à seulement un an de la fin de son contrat.

D'après les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l'international suisse, qui serait disponible contre un chèque de 4 millions d'euros, a été récemment proposé à Nice par la Vieille Dame. Si l'ancien Lillois devra consentir un effort financier pour rejoindre le Gym, le challenge de disputer la Ligue des Champions pourrait le séduire.