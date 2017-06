Portugal : CR7, le geste sympa envers B. Silva « Par Damien Da Silva - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 3e journée de la Coupe des Confédérations, le Portugal a écrasé la Nouvelle-Zélande (4-0) afin de valider son billet pour les demi-finales de la compétition. Buteur sur penalty, l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 142 sélections et 75 buts) a été nommé homme du match, mais le Lusitanien a donné son trophée à son coéquipier Bernardo Silva (22 ans, 14 sélections et 2 buts) ! Auteur du second but des Portugais, l'ancien joueur de l'AS Monaco s'était blessé à la cheville sur cette action et son capitaine a donc tenu à lui faire ce cadeau. Un geste plutôt sympa de la part de Ronaldo, qui avait déjà remporté cette distinction sur les deux premiers matchs de son équipe. Et bonne nouvelle pour la sélection lusitanienne, Silva devrait bel et bien être présent face au Chili mercredi (20h) en demi ! Cristiano Ronaldo a donné son trophée à Bernardo Silva



