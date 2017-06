Real : Karembeu se prononce pour Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Véritable révélation de la saison sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Intérrogé par le quotidien espagnol AS, l'ex-milieu de la formation espagnole Christian Karembeu s'est montré optimiste concernant l'arrivée du Tricolore chez les Merengue. "Si je vois Mbappé au Real Madrid dans un avenir proche ? Oui, je pense que son cœur et son esprit sont blancs. Il doit savoir ce qu’il veut. En sachant qu’avec Madrid il peut gagner des titres, avoir une marge de progression et évoluer, en particulier avec Zidane", a estimé le champion du monde 1998. Si Mbappé est effectivement un fan du Real, le jeune talent pourrait aussi poursuivre son aventure à Monaco afin de confirmer à un an du Mondial 2018. Si Mbappé est effectivement un fan du Real, le jeune talent pourrait aussi poursuivre son aventure à Monaco afin de confirmer à un an du Mondial 2018.

