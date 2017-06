PSG : quand Berlusconi retenait Pato « Par Romain Lantheaume - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur du Paris Saint-Germain au début de l’année 2012, l’attaquant Pato (27 ans), qui évoluait alors au Milan AC, n’avait pas rejoint la capitale française. La faute au non catégorique opposé par son ex-beau père et ancien président du club lombard, le sulfureux Silvio Berlusconi. "Berlusconi a tenté par deux fois de m’arrêter. En janvier 2012 : ne pas aller au PSG, ce n’était pas mon choix, a raconté l'actuel joueur du Tianjin Quanjian dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Barbara (la fille de Berlusconi, ndlr) m’a dit que son père voulait me parler. Le président m’a appelé alors que je prenais mon petit déjeuner et il m’a dit : 'Tu ne partiras pas, tu es notre symbole.'" Au vu de la suite de la carrière du Brésilien, le PSG peut remercier Berlusconi ! Au vu de la suite de la carrière du Brésilien, le PSG peut remercier Berlusconi !

